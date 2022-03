Roch Gnahoui David promu président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l’Etat

Une nouvelle expérience à la Cour des comptes pour Roch C. Gnahoui David. Le Professeur a été nommé, ce mercredi 16 mars 2022, en Conseil des ministres président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l’Etat.

L’ex-doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) a été promu président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l’Etat. Roch Gnahoui David a été nommé en Conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour des Comptes, après la prise de l’ordonnance créant ses Chambres et après avis du Comité faisant office de Conseil supérieur des comptes.

Avocat au Barreau du Bénin, Roch Gnahoui David est professeur titulaire du Cames en droit privé. Il a occupé le poste de doyen à la Faculté de droit et de science politique de l’UAC de 2019 à 2022. L’universitaire a passé le témoin à son successeur, Prof Léon Jossè le lundi 07 mars 2022. Roch Gnahoui David est membre du parti Union Progressiste.

