Ralf Mupita, le PDG du groupe MTN en visite à Cotonou

Le Président Directeur Général (PDG) du groupe MTN, Ralf Mupita est en visite à Cotonou. Arrivé le lundi 7 février pour un court séjour, il a rencontré plusieurs autorités béninoises notamment les responsables de l’organe de régulation et surtout le ministre de la santé pour la remise des 108000 doses de vaccin dont le groupe a fait don au Bénin.

Le PDG du groupe MTN n’a effectué qu’un bref séjour de 24 heures à Cotonou. A son arrivée, le lundi 7 février, Ralf Mupita a échangé avec les parties prenantes de son groupe et plusieurs ministres en présence de la Directrice générale de MTN Bénin, Uché Ofodile et le Vice-président du groupe MTN pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Ebenezer Asante.

« L’idée pour moi de passer était juste pour voir nos partenaires. c’est une visite rapide pour échanger avec les parties prenantes à notre activité. Nous avons pu rencontrer le régulateur, également quelques ministres et j’ai eu la chance pendant mon séjour de voir le ministre de la santé pour partager le message et remettre les vaccins qu’avec l’initiative de l’Union Africaine, le groupe MTN a financé pour les pays membre de l’union », a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que sur les 25 millions de dollars que MTN a affectés au projet de financement du vaccin anti-COVID-19, le Bénin a hérité de 108000 doses de vaccin Johnson and Johnson pour appuyer le travail qui est fait par le gouvernement.

Devant la presse, monsieur Mupita a évoqué les projets à venir de son groupe pour mieux satisfaire ses abonnés béninois. « MTN aspire à faire bénéficier à chaque béninois les avantages d’un monde moderne connecté. MTN travaille à étendre et renforcer la qualité de ses services à tous points de vue. L’innovation et l’inclusion financière sont des priorités de MTN Bénin. Plus de 3 millions de personnes sont désormais abonnées à mobile money. », a-t-il indiqué.

A le croire, aujourd’hui, 75% du territoire national est couvert par la technologie 4G. 89 sites dont la majorité se trouve dans la région nord du pays ont vu leur capacité en technologie 4G augmentée. Pour 2022, une centaine de sites seront modernisés en technologie 3G et 4G. 70 nouveaux sites sont à déployer et 70 sites 2G connaîtront une amélioration de la technologie vers la 3G. Il a aussi précisé que MTN a investi plus de 10 milliards de FCFA dans l’expansion de son réseau.

Pour la jeunesse, MTN a mis en place un certain nombre de programmes a-t- il souligné notamment : Le Y’ello Graduate Program, Y’ello Lab, les jeudis de l’entrepreneuriat et la signature d’un accord de partenariat entre MTN Bénin et le Ministère des Sports du Bénin pour la création d’une Super League Junior de Basketball et du Championnat Scolaire de Football.

Il a par ailleurs rassuré que MTN travaille à maintenir un partenariat actif avec le gouvernement du Bénin pour réaliser ses ambitions dans plusieurs secteurs. Cela permettra entre autres de contribuer à la digitalisation de l’éducation et à l’amélioration du parcours de santé des populations.

MTN s’améliore chaque jour un peu plus pour faire vivre à ses abonnés une expérience hors du commun sur le réseau.

« Mon impression finale sur le Bénin est que mon séjour a été très court je vais revenir parce que dans les discussions avec les autorités, il y a un geste culturel abondant que j’ai bien l’intention de venir découvrir », a-t-il conclu.

Marcel H.

8 février 2022 par