Qu’est ce que l’audit social ? Les clarifications du Dr Fagnibo

Sur initiative du Cabinet Azur Management et Conseil en partenariat avec l’Agence de Recherche -Intervention pour la Compétitivité ( ARIC) et l’Institut International de l’Audit Social ( IAS), un atelier de formation des cadres de nos entreprises à l’Audit Social au lieu du 27 juin au 2 juillet 2022 à GANNA HOTEL à Grand Popo. Au terme de cette formation riche en enseignements, votre journal s’est rapproché de Monsieur Felix Fagnibo organisateur et formateur de l’atelier

24 Heures au Benin . Monsieur Felix FAGNIBO , présentez-vous à nos fidèles lecteurs

Dr Comlan F. FAGNIBO, Chercheur-associé permanent à l’université Paul-Valery Montpellier3 ,Directeur Azur Management et Conseil ,Expert en mise à niveau et performance socioéconomique des entreprises et organisations.Trentaine de diagnostic d’entreprises industrielles à mon actif.

Concrètement qu’est-ce que l’Audit Social et en quoi consiste -t-il ?

L’audit social est un regard porté sur l’organisation et particulièrement sur sa gestion des ressources humaines, sa gouvernance, sa responsabilité sociale et ses relations avec ses parties prenantes. Ce regard sert à améliorer son efficacité et son efficience

Quel est l’Etat des lieux de la pratique de l’Audit social en Afrique et au Bénin et Pourquoi avoir initié cette formation ?

La pratique de l’audit social se développe rapidement sur le continent africain. L’Institut International de l’Audit Social (IAS) a déjà organisé des actions de formations dans plusieurs pays d’Afrique notamment l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Togo, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la République Démocratique du Congo. Pour la première fois l’IAS a organisé au Bénin avec le Cabinet Azur Management et conseil en partenariat avec l’Agence de recherche-intervention pour la compétitivité (ARIC) une formation certifiante d’une durée de six jours à la pratique de l’audit social. Le Président de l’IAS Jacques Igalens a été présent tout au long du séminaire. Cette initiative survient à un moment important pour les entreprises béninoises qui sont confrontées à des enjeux sociaux et économiques, nationaux et internationaux très importants. La reprise de l’inflation, la montée des tensions internationales, le réchauffement climatique, les exigences des clients occidentaux vis à vis des pays du Sud constituent autant de défis que les entreprises béninoises doivent relever. Pour ne citer qu’un exemple, la Commission Européenne prépare des textes qui vont renforcer le devoir de vigilance et qui vont obliger les sous-traitants, les filiales et les fournisseurs installés au Bénin et ailleurs à procéder à des audits sociaux pour vérifier leur conformité en référence à des normes internationales.

Quels sont les modules de formation au cours de votre atelier ?

Six modules de formation ont été dispensés :

1. Techniques, méthodes et outils de l’Audit

2. Audit de la responsabilité sociale et sociétale

3. Audit des rémunérations

4. Audit organisationnel et culturel

5. Audit des risques juridiques

6. Audit socioéconomique et évaluation des coûts cachés.

Au terme de la formation est ce que vos attentes sont comblées ?

Les participants constitués d’Avocat, d’Auditeur interne, de Contrôleur de gestion, de Directeur des Ressources Humaines et Directeur Administratif et Financier, ont unanimement salué la qualité de la formation et émis le souhait que les dirigeants puissent être également sensibilisés à l’audit social. Les formateurs quant à eux se félicitent de la qualité de la participation et des échanges.

Quels messages avez-vous à adresser à nos lecteurs ?

Bon courage aux pionniers et rendez-vous dans six mois pour la remise des premiers certificats de compétences à la pratique de l’audit social.

Pour plus d’informations : https://auditsocial.world/

Quelques images des participants à l’atelier de formation

Professeur Émérite Jacques IGALENS., Président IAS, Me Raymond DOSSA, formateur local et Comlan Félix FAGNIBO Formateur et organisateur. Le Professeur Émérite Jean-Marie PERETTI, formateur, ancien président de l’IAS et actuellement Président du Conseil de Certification des Compétences.Michel JONQUIÈRES, Formateur certificateur.

2 juillet 2022 par