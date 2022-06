Les professionnels de la santé au chômage invités à s’inscrire

Le ministère de la santé invite les diplômés des professions de la santé en situation de chômage à s’inscrire sur la plateforme emploisante.gouv.bj.

A travers un communiqué en date du 22 juin 2022, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin invite les praticiens spécialistes, médecins, infirmiers, sages-femmes, divers techniciens en santé et autres au chômage à s’inscrire massivement sur la plateforme emploisante.gouv.bj. au registre EMPLOISANTE.

L’inscription concerne également les professionnels de la santé en situation de retraite et de sous-emplois et s’inscrit dans le cadre de l’actualisation du fichier national.

M. M.

24 juin 2022 par