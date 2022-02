Présélection au recrutement militaire le 2 mars prochain

La présélection au concours de recrutement militaire de quatre cent cinquante (450) personnels au titre de l’année 2022 est prévue pour le mercredi 02 mars 2022 aux jeunes filles et jeunes gens âgés de 18 à 30 ans qui s’étaient inscrits dans les Préfectures de l’Alibori et de l’Atacora. « Cette présélection se déroulera dans les chefs-lieux des deux départements et consistera en une course à pied sur six (06) kilomètres pour les filles et huit (08) kilomètres pour les garçons ».

21 février 2022 par ,