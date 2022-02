Présélection au recrutement militaire le 1er mars prochain

Les jeunes filles et jeunes gens âgés de 18 à 25 ans qui s’étaient inscrits en ligne sur le www.sengager.defense.bj et ont reçu leur numéro de table dans le cadre du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022 sont invités à l’étape de présélection prévue pour mardi 1er mars 2022.

La présélection au concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022 se déroulera dans les chefs-lieux des douze (12) départements. Le rassemblement des candidats est prévu pour 06 heures dans chaque département retenu à cet effet. Selon le communiqué en date du 21 février 2021 et signé par le Chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises, la présélection « consistera en une course à pied sur quatre (04) kilomètres pour les filles et six (06) kilomètres pour les garçons ».

La présélection est ouverte aux jeunes filles et jeunes gens âgés de 18 à 25 ans qui s’étaient inscrits et ont reçu leur numéro de table dans le cadre du concours de recrutement militaire.

M. M.

LES POINTS DE PRÉSÉLECTION DANS LES DÉPARTEMENTS

