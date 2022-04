Près de 1000 motos et des tricycles saisis

Près de mille engins à deux et trois roues ont été saisis et envoyés à la fourrière pour non-respect de couloir de circulation et autres violations du code de la route. L’opération a été menée par la police au cours de la semaine écoulée.

936 motos et 12 tricycles ont été arraisonnés par la police à Cotonou. Les conducteurs n’ont pas roulé sur la piste cyclable réservée à ces types d’engins. Sans compter d’autres violations du code de route. Les motos et tricycles saisis ont été envoyés à la fourrière à l’issue de l’opération menée dans la semaine écoulée, a indiqué Frissons radio.

Les conducteurs des motos arraisonnés devront payer une amende au trésor public. Ils sont appelés à se présenter dans les commissariats munis de leur quittance du trésor, des pièces de la moto et la pièce d’identité du propriétaire pour retirer leurs engins.

La police poursuit l’opération de répression du non-respect de la piste cyclable et autres violations du code de la route. Avis donc aux usagers de la route !

M. M.

19 avril 2022 par