Pour accompagner autrement les personnes du 3è âge

Sous le haut parrainage de Malick Gomina, maire de Djougou, Foyer d’amour Ong a lancé le projet ‘L’Equilibre’’ pour le mieux-être des personnes du troisième âge. Le lancement officiel pour une campagne de 6 mois d’activités a été fait, vendredi 10 juin 2022, au siège du groupe de presse Fraternité à Cotonou.

L’effectif des personnes âgées au Bénin est estimé à 570.499 soit 5,6% de la population totale mais ces personnes « sont marginalisées, discriminées, ignorées, maltraitées et la plupart parmi elles vivent dans la précarité », alors que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que : « les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leur besoin physiologique ou moral » (article 18, alinéa 4). Pour soulager ces personnes, Foyer d’amour Ong a initié le projet ‘L’Equilibre’’ pour le mieux-être des personnes du troisième âge. Le projet a été lancé, vendredi 10 juin 2022, à travers une conférence de presse tenue au siège du groupe de presse Fraternité à Cotonou.

« Le projet ‘’L’Equilibre’’ que Foyer d’amour Ong est en train de lancer actuellement, c’est un projet qui va nous permettre d’accompagner autrement ces personnes du troisième âge », a indiqué Adrien Tchomakou, président de Foyer d’amour Ong et journaliste de profession. Foyer d’amour Ong avec le concours de ses partenaires dont le maire de Djougou, Malick Gomina se rendra dans les contrées du Bénin pour y dérouler plusieurs activités. C’est un projet qui va durer 6 mois et qui prendra fin cette année. L’objectif global du projet, c’est de contribuer au bien-être des personnes du troisième âge, selon Marcel Zoumènou, chef-projet ‘’L’Equilibre’’. A l’en croire, en attendant que le Bénin ne dispose d’une loi qui encadre le bien-être des personnes du troisième âge puisqu’il n’existe qu’une politique nationale sur le vieillissement actif, l’Ong Foyer d’amour s’est donné comme objectif de promouvoir la santé et le bien-être des personnes du troisième âge. « Le premier objectif spécifique, c’est de promouvoir la santé et le bien-être des personnes du 3è âge, le deuxième objectif spécifique, c’est de former les personnes du 3è âge aux TICs (Nouvelles Technlogies de l’information), le troisième objectif c’est de former les personnes du troisième âge à la gestion et au management », a expliqué le Chef-projet. Il s’agira d’organiser des activités de sensibilisation grand public pour déconstruire les stéréotypes à l’égard de ces personnes. « Nous irons vers les procureurs, les magistrats, les auxiliaires de justice tout ce qui concerne l’arsenal juridique, nous irons les rencontrer, nous allons échanger avec eux. Que les magistrats accompagnent Foyer d’amour Ong à lutter contre ceux-là qui pensent que les vieux sont des sorciers », a ajouté Adrien Tchomakou, président de Foyer d’amour Ong. Deuxième chose, il y a également des sensibilisations ciblées vers le personnel de la santé parce qu’ « à partir de 60 ans vous êtes beaucoup plus enclin à des maladies et vous êtes beaucoup plus fréquent dans les hôpitaux mais il n’y a pas un régime spécifique de prise en charge des personnes âgées dans les hôpitaux ».

Selon les responsables de Foyer d’amour Ong, les jeunes seront également sensibilisés sur comment préparer la vieillesse qui est souvent considérée à tort comme un état de fait et non comme le résultat d’un processus planifié de développement humain.

Marc MENSAH

