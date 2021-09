Pleins feux sur les énergies renouvelables pour les projets miniers

Les 9ème Journées Minières et Pétrolières du Mali (JMP 2021) se tiendront à Bamako, au Mali, du 16 au 18 novembre 2021. JMP sera organisée par le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau du Mali en association avec AME Trade Ltd. Le thème principal sera « Développement du contenu local ; défis, perspectives et rôle de l’État ».

Cette année, JMP mettra l’accent sur les énergies renouvelables pour l’exploitation minière, une exposition dédiée à cela sera attribuée aux entreprises actives dans ce secteur, ainsi que des sessions spécialement dédiées à l’industrie dans le programme de conférence. L’Agence malienne des Energies Renouvelables (AER-Mali) et la Direction Nationale de l’Energie (DNE) se joindront au comité d’organisation pour promouvoir leurs politiques visant à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire dans les projets miniers, offrant ainsi des solutions pour réduire les émissions de carbone et résoudre les problèmes de connexion avec des solutions hors réseau.

JMP Mali 2021 a confirmé la présence de Laurent Vidal de l’IRD Mali, Abdoulaye Pona de la Chambre des mines et du pétrole du Mali, Oumar Barou Diarra de la Société Énergie du Mali SA (EDM SA), Mouhamed Kebe de Geni & Kabe, Erick Maville de Sante en Entreprise, Mamadou Coulibaly de Satis Partners, Ingénieurs Sans Frontières Canada, Anne Gekobed Sogoba de la Fédération des Femmes Minières du Mali, FEMIMA, et de nombreux autres acteurs actifs dans les secteurs minier et pétrolier du Mali se joindront aux JMP 2021.

JMP Mali 2021 se concentrera sur le contenu local et la session 1 de la conférence en direct sera consacrée aux "Ressources naturelles du Mali pour renforcer le contenu local" :

● Comment les compagnies minières peuvent-elles formuler des plans de développement communautaire réussis en consultation et en coopération avec les communautés locales.

● Que peut-on faire pour intégrer les mineurs artisanaux dans la main-d’œuvre minière professionnelle.

● Comment les instituts d’enseignement du Mali peuvent-ils travailler avec les sociétés minières pour enseigner aux étudiants les compétences nécessaires à leur employabilité dans le secteur minier.

● Ce qui peut être mis en œuvre pour encourager davantage de femmes à travailler dans le secteur minier.

● Formuler et mettre en œuvre des plans de développement communautaire efficaces.

● La formation et l’éducation au développement des ressources humaines au Mali, répond-elle aux critères d’emploi des sociétés minières du Mali ?

● L’école des mines du Mali qui progresse dans la création de la prochaine génération de professionnels de l’industrie minière malienne.

● Women in Mining, qui donne aux femmes les moyens de faire partie de l’industrie minière.

● Transfert de technologie et compétences transférables.

JMP Mali est déjà un événement établi dans le calendrier mondial de l’industrie minière et a attiré plus de 400 délégués et 62 exposants de 20 pays lors de sa dernière édition (2019). L’événement est le plus grand événement commercial dédié au BtoB du Mali. L’édition 2021 compte le soutien de Petroma, B2 Gold Mali, Yara Oil, Firefinch Segala Mining Corporation SA, Vivo Energy Mali, E.T.A.S.I., BIA Mali, Universal Prestatins Services (UPS), Manutention Africaine Mali, Eak, Capital, SGS, et ARS Service. Les inscriptions sont ouvertes : https://ametrade.org/event/jmp-2021/.

