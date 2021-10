Pfizer administré aux enfants de 12 ans et plus

Disponible sur les sites, le vaccin Pfizer peut être administré aux enfants âgés de 12 et 18 ans. L’information a été rendue publique par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Selon le ministre de la Santé, en plus des personnes âgées de 18 ans et plus, le vaccin Pfizer peut être également administré aux enfants âgés de 12 à 18 ans. Benjamin Hounkpatin invite toutes les personnes désireuses de recevoir le vaccin Pfizer à se rapprocher des sites de vaccination de leurs localités ou d’appeler le 136 (appel gratuit) pour de plus d’informations. Le vaccin Pfizer est disponible sur les sites de vaccination dédiés contre la Covid-19.

