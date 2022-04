Louis Vlavonou reçoit des patrons de presse en audience

Une délégation de patron de presse membres de l’Association pour le développement des médias a été reçu en audience, mercredi 27 avril 2022, par le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou.

Le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a échangé en présence du député Boniface Yèhouètomè, premier Questeur de l’Assemblée nationale et de Mathieu Ahouanssou, Directeur du cabinet du Président Vlavonou avec une délégation de patrons conduite par Dr Gérard Agognon, Directeur de publication du journal « l’Evénement Précis ».

Les échanges ont tourné autour du renforcement du partenariat entre l’Assemblée nationale et les organes de presse, l’apurement de la dette relative aux contrats de prestation de services entre la 7ème législature de l’Assemblée nationale du Bénin et ses organes de presse partenaires.

Les échanges déroulés dans une ambiance conviviale ont connu la présence de Firmin Gbèkan du journal « Le Meilleur », Étienne Houéssou du « Télégramme » et Richard Magnidet de « La Presse du Jour ».

M. M.

29 avril 2022 par ,