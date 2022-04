Pas de pénurie de gasoil au Bénin (W. Houngbédji)

Il n’y a pas de pénurie de gasoil au Bénin, selon les assurances données par le porte-parole du gouvernement, vendredi 22 avril 2022.

« Nous n’avons pas de pénurie, soyez rassurés (…). Il y a du gasoil. (…) Je peux certifier qu’il y a de la disponibilité et il y a des commandes en cours. Nous faisons de notre mieux pour que le produit soit disponible », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement, vendredi 22 avril 2022, lors des échanges hebdomadaires avec les professionnels des médias.

Le gasoil est rendu disponible grâce à l’accompagnement que le gouvernement apporte aux acteurs du secteur des hydrocarbures et le gouvernement veille à ce qu’il n’y ait pas de rupture, a précisé le porte-parole du gouvernement.

Et les longues files d’attentes ou les ruptures de stock constatées dans certains pays ne se vivent pas au Bénin. Wilfried Léandre Houngbédji rappelle que bien qu’il y ait eu des difficultés d’approvisionnement, les consommateurs peuvent se rendre compte que la dynamique commence à s’inverser.

M. M.

