PRD et UP scellent leur union ce samedi

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji et l’Union Progressiste (UP) présidé par Prof Joseph Djogbénou officialisent leur union ce samedi 06 août 2022.



L’acte de ’’mise en commun des deux partis UP et PRD dans le principe de complémentarité’’ sera entériné au cours d’une réunion de la Direction exécutive nationale (Den) du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ce samedi 06 août 2022 à Porto-Novo et en présence des responsables de l’UP et du PRD.

Selon les informations, l’acte fera naître un nouveau parti dans l’univers politique béninois.

La rencontre se déroule au domicile de Me Adrien Houngbédji à Porto-Novo.

M. M.

6 août 2022 par ,