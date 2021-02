Jacques Okoumassou reconduit au poste de président

La Fédération Béninoise d’Escrime (FBE) a tenu son Assemblée générale élective, vendredi 29 janvier 2021, à l’IRSP à Ouidah. Jacques Okoumassou est reconduit au poste de président du nouveau bureau de 13 membres et de deux commissaires au compte.

Le nouveau bureau de la FBE est élu pour un mandat de quatre (04) ans à l’issue des assises. Les travaux de l’Assemblée se sont déroulés en présence du Directeur des Sports d’Elite Bonaventure Codjia.

Les rapports moral et financier ont été présentés aux membres de la FBE. Selon le rapport du Trésorier général Hyppolite Attimbossou, la FBE a obtenu des subventions à hauteur de 34 millions FCFA de la part du Ministère des Sports et 2 millions FCFA du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs (FNDAJSL). Il a précisé que cet appui du FNDAJSL a servi au financement des activités liées à la formation et à la vulgarisation.

Au total 58 millions FCFA de dépenses sont effectuées au cours de la mandature qui vient de se terminer.

Le président de la FBE a retracé toutes les activités menées sous son mandat. Il s’agit de la participation de l’équipe béninoise d’escrime à deux (02) championnats du Monde (Wushin) en Chine et en Hongrie (Budapest ). Le Bénin a également pris part en 2018 au Championnat d’Afrique à Tunis.

Les membres de la FBE ont élu le bureau qui doit conduire les activités durant les quatre prochaines années.

Le président de la FBE Jacques Okoumassou sera assisté de Franklin Dassoundo (1er vice-président), de Sévérin Zohoun (2ème vice-président) et de Charles Djossa (3ème vice-président).

A l’issue de l’assemblée générale le nouveau comité exécutif a procédé à l’inauguration de son siège à Fidjrossé.

L’Escrime est une activité physique et un sport de combat éducatif inscrite au programme des Jeux Olympiques depuis 1896.

