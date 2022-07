FAITES VOS JO ...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi, son Cousin JO (Joseph Fifamin DJOGBENOU), qui dans le protocole institutionnel après la Presidence de la République et le Parlement, est le troisième de la classe en qualité de Président de la Cour constitutionnelle, voudrait en devenir bientôt, le deuxième ; et même que beaucoup d’élèves, croient savoir qu’il vise carrément la première place de la classer ! Mais lui-même déclare modestement, qu’en fait, il commençait à s’ennuyer dans son hamac sous le Baobab, et qu’il est maintenant pris d’une vigoureuse envie de monter dans les cimes de l’arbre, d’où on dit que mon vieux Cousin DADJE descendrait, pour peut-être un strapontin de Président d’honneur ...

Le fruit que porte le Baobab s’appelant pain du singe, nul n’est surpris des piaillements et même des hennissements d’un cheval blanc, dans la Cour de mon Neveu Patou ...Son cousin JO est-il juste un leurre qu’il lance jusqu’à Porto-Novo ou c’est désormais JO-le Dauphin ? En tout cas, les entrepreneurs et dealers politiques aux aguets, à bon droit , fondent déjà sur le frêle JO, et encouragent aussi les autres dauphins à se découvrir, pour que la mangeaille de la succession dure quatre ans...

Mais vous mes Neveux et Nièces, hilares, qui rappelez que votre cousin AZANNAI (qui voit désormais une statue d’amazone sur sa tête et exige d’être rasé) a démissionné bien avant, mais n’a pas eu droit aux honneurs et promotions de JO son " enAMI » intime , vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

