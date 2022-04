Moov Africa très engagé dans la promotion du sport au Bénin

Le réseau de téléphonie mobile, Moov Africa, fait du sport béninois l’une de ses priorités. Après le tournoi de Golf et le Moov Africa Gaming League, qui s’est achevé la semaine écoulée, Moov Africa a soutenu la phase finale du championnat senior des amateurs de handball, soldée par la victoire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) face à ASSEC de Djougou ce samedi 23 avril 2022.



Reporté en raison de la pandémie du Coronavirus, la phase finale de l’édition 2021 du championnat sénior des amateurs de handball s’est achevée, ce samedi 23 avril 2022, au Hall des arts, loisirs et sport de Cotonou.

Les étudiants de l’UAC ont remporté le trophée par un score de 33 buts contre 30 face à ASSEC de Djougou.

Ce championnat selon le directeur marketing et communication de Moov Africa s’inscrit dans une démarche du réseau de téléphonie mobile, qui consiste à organiser des évènements au profit de la jeunesse. Il s’agit donner la possibilité aux jeunes d’exprimer leurs talents, a souligné Mostafa El Houti. Quel que soit le domaine (football, Gaming, handball, Golf, etc), c’est un plaisir pour Moov Africa de donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer.

« Moov Africa est aux côtés des jeunes, les jeunes sont aux côtés de Moov Africa, et ça va continuer », a poursuivi le directeur marketing et communication. Mostafa El Houti a remercié la Fédération béninoise de handball qui, souligne-t-il, est un partenaire sûr, à qui Moov Africa fait confiance.

L’objectif du championnat selon le président de la Fédération béninoise de handball, est de s’assurer d’avoir fini tout ce qui avait été mis en suspens. Karimou Sidikou a remercié Moov Africa pour son soutien. « Lorsque vous êtes responsable dans une organisation et que vous avez des gens pour vous accompagner, vous ne pouvez qu’être content », a-t-il indiqué.

Au total, 05 équipes ont pris part à la phase finale du championnat senior des amateurs de handball. Il s’agit de ASSO Tigre de Houéyogbé, CANON de Porto-Novo, ADJIDJA, ASSEC de Djougou, et l’UAC.

Moov Africa accompagne plusieurs autres activités sportives au Bénin.

Le tournoi de Golf de Cotonou

En collaboration avec Cotonou Golf club, Moov Africa a organisé la première édition du tournoi de Golf. Environ 50 golfeurs du Bénin, et des pays étrangers ont participé à cette compétition qui s’est achevée par un dîner de gala le samedi 26 mars 2022.

Peu connu du public béninois, ce premier tournoi a été l’occasion pour les nouveaux joueurs de s’initier au sport de Golf. Les meilleurs golfeurs ont reçu des trophées. Plusieurs lots (pokets wifi, tablettes, et autres cadeaux) ont été distribués aux invités à l’occasion du dîner de gala.

« Le jeu de Golf est en majeure partie pratiqué sans le recours d’un arbitre ou d’un juge. Le jeu repose sur l’honnêteté du joueur tant en ce qui concerne le respect des autres joueurs que l’observation des règles. Il est de la responsabilité du joueur de lire et de comprendre les règles du Golf. Ce jeu repose sur la patience, la précision, la rigueur et le plaisir de jouer, le plaisir d’être avec les autres » a expliqué le secrétaire général de Cotonou Golf club, Gilles Guerard.

Autant de valeurs que partage Moov Africa, et qui l’ont amené à sponsoriser le tournoi.

Le Moov Africa Gaming League

Moov Africa Gaming League est un tournoi de jeu vidéo. La première édition a révélé les meilleurs "gamers" lors de la compétition de finale jouée le samedi 16 avril 2022. Pour arriver à l’étape de la finale, plus de 1000 gamers ont compéti, et 32 personnes à raison de 8 gamers par ville ont émergé.

C’est après un mois de compétition dans quatre grandes villes du Bénin (Cotonou, Calavi, Parakou et Porto-Novo), que le tournoi de jeu vidéo Moov Africa Gaming League, première édition, a connu son épilogue.

Au cours de la compétition où les trente-deux finalistes de FIFA 22 et de Tekken 7 se défiaient au jeu, le public venu en masse s’égayait autour de plusieurs jeux assortis d’importants cadeaux (téléphones portables avec 2 mois d’internet illimité, pockets wifi, transferts Moov Money d’une valeur de 5000F, Pass Bonus de 5000F offerts gratuitement sur place) et de prestations artistiques.

Plusieurs artistes adulés par les Béninois notamment les jeunes tels que Nikanor, Richard Flash, Togbè Yèton, Jojo le comédien, Axel Meryl, Josué le comédien, et autres étaient présents à la finale.

Pour le directeur marketing de Moov Africa, Mostafa El Houti, ces « talents n’attendaient que ce genre d’événement pour se révéler ».

Le Marathon Be the Best de Cotonou

La première édition du Marathon Be the Best de Cotonou a eu lieu ce dimanche 24 avril 2022. L’événement sportif a réuni les professionnels et les amateurs de la course et de la marche. Il y a eu les catégories marche (5Km), course (10 km), semi-marathon (21 km) et marathon (42 km).

Organisée par l’ONG Be the Best, cette première édition du Marathon a été sponsorisée par le réseau Moov Africa.

Moov Africa annonce plusieurs autres activités avant la fin de l’année. La prochaine activité sera le 17ème tour cycliste du Bénin.

Le 17ème tour cycliste du Bénin

Le 17ème Tour cycliste international du Bénin se déroulera du 02 au 08 mai 2022. Les coureurs de 12 pays dont 04 d’Europe (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas) participent à la compétition. Ils vont parcourir cinq (05) étapes.

Comme les éditions précédentes, Moov Africa, réseau de téléphonie mobile soutenant le développement du sport, en occurrence le vélo, et les valeurs telles que l’endurance et la résilience, est présent sur l’évènement.

En dehors du 17ème tour cycliste, une autre édition de Gaming est prévue avant la fin de l’année.

Au moins trois grands concerts seront également organisés avant décembre 2022.

Pour ces différentes activités, le directeur marketing et communication invite la population à être à l’écoute. « Il y aura pas mal de choses ; avec Moov Africa, ça bouge », a conclu Mostafa El Houti.

F. A. A.

Le Moov Africa Gaming League en images

Le championnat des amateurs senior de handball

Le tour cycliste du Bénin

25 avril 2022 par