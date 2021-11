Dussuyer explique le retour de Jodel Dossou en sélection

L’entraîneur béninois, Michel Dussuyer, a publié la liste des 25 joueurs qui affronteront le Madagascar et la RDC dans le cadre des 5ème et 6èmes journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Sur ladite liste, figure Jodel Dossou, milieu de terrain des Écureuils sanctionné à l’occasion du match retour contre la Tanzanie.

Le technicien français, au cours de la conférence de presse ce mardi au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou, s’est prononcé sur le retour du joueur de Clermont Foot sur sa liste. Selon Michel Dussuyer, il s’agit d’une « décision importante » qui permet au joueur de « se réhabiliter avec le public béninois ». Le comportement et l’attitude du joueur ne sont pas forcément bons, a fait savoir le technicien français, qui espère que le joueur en cause saura tirer les leçons que « désormais, toute sortie nocturne est bannie quels que soient les motifs ».

Michel Dussuyer a souligné que la décision de réhabilitation de Jodel Dossou n’est motivée par aucune pression extérieure. « On m’a pas forcé la main pour rappeler Jodel Dossou », a-t-il précisé.

A la veille du match retour contre la Tanzanie, Jodel Dossou a quitté le campement des joueurs sans autorisation préalable de l’encadrement technique. Ce qui lui a valu son exclusion pour le match de la 4ème journée contre la Tanzanie.

F. A. A.

