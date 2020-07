Me Orounla se prononce sur le supposé Coup d’Etat

Le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement béninois, Alain Orounla, s’est prononcé ce mercredi 1er juillet 2020 sur la tentative de coup d’État déjouée annoncée par Jeune Afrique.

Selon le porte-parole du gouvernement Alain Orounla, « il appartient au magazine qui a donné cette information de préciser ses sources ». A en croire le ministre, il y a effectivement des compatriotes qui ont été déférés « devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour avoir posé des actes contraires à la paix, des actes susceptibles de revêtir la qualification d’acte terroriste ».

Jeune Afrique a signalé « une nouvelle tentative de déstabilisation qui aurait été déjouée au Bénin dans la nuit du 25 au 26 juin ». Le magazine a également précisé « qu’une quinzaine de militaires, parmi lesquels le garde du corps du fils de l’ancien président Mathieu Kérékou, le colonel Montan Kérékou, ont été arrêtés avant d’être présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) et mis sous mandat de dépôt.

La CRIET souligne Alain Orounla va nous situer dans les jours à venir.

1er juillet 2020 par