Marc Vizy se réjouit du partenariat entre la France et le Bénin

La France a célébré ce jeudi 14 juillet 2022, sa fête nationale. L’Ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy a prononcé un discours en présence de plusieurs personnalités dont le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Erick Zinsou.

Dans son discours, l’Ambassadeur Marc Vizy a évoqué la crise sécuritaire qui touche les frontières nord du Bénin. En dehors des actions du gouvernement pour contrer la menace, le Bénin peut aussi compter sur l’accompagnement de la France. Selon l’Ambassadeur Marc Vizy, l’armée et la police française sont main dans la main avec leurs frères béninois pour accompagner leur formation, apporter des appuis en renseignement etc.

Il a saisi l’occasion pour éclairer l’opinion publique sur les rumeurs faisant état d’une « base française au Bénin ». « Il n’y a pas de base française au Bénin et il n’est pas prévu qu’il y en ait », a souligné l’Ambassadeur de France au Bénin.

Les partenariats entre la France et le Bénin sont nombreux et multiformes. « Ils traduisent une confiance réciproque entre les deux pays », a indiqué Marc Vizy. A l’en croire, la restitution par la France au Bénin de 26 œuvres emblématiques du trésor d’Abomey en novembre 2021 a hissé le partenariat entre les deux pays au rang d’exemple international. « La France et le Bénin ont montré qu’il était possible de réussir une si belle opération dans la confiance et le sérieux », a affirmé le diplomate français.

Il n’a pas manqué de remercier l’équipe de France qui ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre du partenariat au Bénin. L’Ambassadeur s’est réjoui de la qualité du lien qui unit le Bénin et la France dans plusieurs domaines.

Abordant l’attaque russe contre l’Ukraine, il a exprimé la solidarité de la France envers le peuple ukrainien. La France se réjouit que le Bénin ait pris des positions sans ambiguïté sur ce dossier.

Marc Vizy a souhaité plein succès au Bénin dans l’organisation des prochaines élections législatives. Son vœu est que l’élection soit paisible, transparente et inclusive pour que le Bénin puisse poursuivre sereinement son chemin sur la voie du développement.

Dans son discours, le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération Erick Zinsou s’est félicité de la solidarité et de la bonne collaboration par lesquelles les gouvernements du Bénin et de la France ont su relever les défis de la crise sanitaire de la Covid-19. Sur le plan sécuritaire, le Bénin a salué le sens d’anticipation ainsi que l’engagement à ses côtés des autorités françaises dès les premières attaques contre les positions des forces de sécurité et de défense dans le nord du pays. « Notre pays saura compter sur l’accompagnement de la France pour contrer et éradiquer la menace terroriste », a-t-il déclaré. Le gouvernement du Bénin, poursuit le secrétaire général, salue le rôle joué par la France dans le contexte des crises notamment la crise russo-ukrainienne.

Selon Erick Zinsou, la coopération béninoise-française a connu des avancées notables notamment dans les domaines, politiques économique, diplomatique et culturelle. « De belles perspectives de coopération entre nos deux Etats sont en cours et se traduiront par la signature dans quelques jours du prochain document cadre de partenariat stratégique pour la période 2022-2026 », a-t-il ajouté. Au nom du gouvernement béninois, le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a souhaité à l’Ambassadeur de France au Bénin, à ses collaborateurs et la communauté française au Bénin une bonne fête nationale

15 juillet 2022 par ,