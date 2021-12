Madougou et ses coaccusés condamnés à 20 ans de prison et 50 millions d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict vers 6h15 au petit matin de ce samedi 11 décembre 2021. Poursuivis pour financement de terrorisme, la principale accusée du dossier, Reckya Madougou et trois de ses coaccusés Bio Dramane Tidjani, Sacca Zimé Georges et Mama Touré Ibrahim

ont été condamnés à 20 ans de prison, et une amende de 50 millions de francs CFA.

La Cour avant de rendre son verdict a requalifié les faits en "complicité d’actes de terrorisme".

Dans ce dossier, le policier Mohamed Mora Gbassiré a écopé d’une peine de 05 ans de prison et 02 millions FCFA d’amende.

Mama Bio Tidjani est relaxé au bénéfice du doute.

F. A. A.

Derniers propos de Reckya Madougou devant les juges de la CRIET

Je m’offre pour la démocratie

"Monsieur le Président, tout le monde aura compris que je ne suis pas une terroriste mais que je reste une brave militante qui depuis une vingtaine d’années, s’investit dans l’éducation citoyenne des jeunes, le leadership et l’autonomisation des femmes, et ceci avec des résultats probants.

Tout le monde aura compris que dans ce procès, l’on a protégé des collaborateurs, alliés politiques, mais cloué au pilori l’innocente que je suis. Je veux parler de la bande aux 70.000.000F qui est le nœud de toute cette affaire.

Eric ZEMMOUR dont je ne partage pas la philosophie, mais dont je respecte la culture générale a déclaré dans son ouvrage, "La France n’a pas dit son dernier mot je cite" : « dans la vie des nations comme dans la vie des individus, on passe par des phases d’abattement qui précèdent un redressement, par des phases de déclin qui annoncent une renaissance. »

Monsieur le Président, 30 mn avant mon enlèvement, le 03 Mars 2021, j’avais déclaré à toutes les filles et à tous les fils de notre beau pays, que je m’offrais pour la démocratie. Je me répète aujourd’hui, je m’offre pour la démocratie. Et si mon sacrifice peut vous permettre à vous Monsieur le Président et à vos collègues de retrouver votre indépendance face au pouvoir exécutif, alors je n’aurai pas souffert inutilement de cette terreur. (...).››

