MTN Bénin en fait une journée de réflexion des femmes du groupe

MTN Bénin a consacré la journée du 8 mars aux femmes du groupe. Une journée de sensibilisation, de mobilisation et de réflexion autour du thème « Briser les préjugés ». Occasion pour la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile de partager son expérience et d’échanger avec ses collaboratrices autour des questions de développement de la femme dans la société.

Pour le groupe MTN, la Journée internationale de la femme (Jif) n’est pas celle de la réjouissance, mais celle de la sensibilisation et de mobilisation. Une occasion de valoriser la femme, de soulever les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes dans la société et aussi de trouver les moyens de les combattre.

C’est dans ce contexte que MTN Bénin, fidèle à son engagement de défenseur de la cause des femmes a célébré une fois encore la Journée internationale de la femme (Jif). L’objectif visé est de montrer à toutes les femmes du groupe qu’elles disposent de potentiels qui leur permettront de surmonter les barrières qui entravent leur développement.

Depuis 2018, MTN Bénin a mis en place un programme de développement de la femme qui va mettre en avant les femmes leaders qui vont partager leurs expériences avec les femmes du groupe.

L’édition 2022 de la Jif intitulée « Briser les préjugés », n’est donc pas anodine. « Je suis un grand défenseur des droit de la femme », a signalé Mme Ofodile avant d’exposer son expérience des obstacles qui empêchent la progression des femmes.

« Je suis parmi les 3 femmes CEO du groupe MTN et la question qui se pose est de savoir pourquoi nous n’avons pas plus de femmes au sein du leadership de MTN. Un rapport d’enquête a pourtant montré qu’au départ on voit un grand nombre de femmes qui rentre, mais quand on évolue le nombre baisse.

De ses explications, il en ressort que la première hypothèse est que les femmes doivent créer une famille et la plupart quitte les entreprises, délaisse leur carrière pour se consacrer à leur famille.

La 2ème hypothèse est que les femmes ne s’accrochent pas à prendre plus de responsabilités. Mais après une analyse, en dehors de ces deux hypothèses là, il y a ces préjugés qui font que les femmes n’avancent pas. Et ce sont ces préjugés souligne-t-elle qui constituent des obstacles aux dames pour l’évolution dans leur carrière.

Invitée également a partagé son expérience, Mme Déborah Gnagne Directrice Générale de ASK Gras Savoye a montré qu’il faut assez de détermination et de volonté pour réussir en tant que femme mais aussi beaucoup d’humilité et l’amour du travail bien fait. Elle a montré que pour elle, en tant que femme, il est très important de poursuivre ses rêves.

Au cours de la rencontre l’artiste slameuse, Harmonie BILL CATARYA, a donné son exemple personnel pour montrer combien de fois les femmes sont capables de mieux faire autant que les hommes. « Il suffit de leur faire confiance et de laisser les préjugés », a-t-elle soutenu.

Francine HONKPEHEDJI, Analyste financière au sein de MTN Bénin a entretenu l’assistance sur des notions de savoir surmonté les barrières pour devenir leader.

Ce fut donc une journée de partage d’expérience et de sensibilisation pour le développement des femmes du groupe MTN.

La cérémonie a été clôturée avec la distinction de quatre femmes lauréates du programme Y’ello Women du groupe MTN. Ces dernières ont impacté de part leur compétence de façon significative les performances en tant que femme. Il s’git de Francine HONKPEHEDJI, Sonia MOTCHO, Sandrine GNACADJA et Melissa TOKOUETE, toutes Lauréate Y’ello Women.

