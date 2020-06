Le directeur de la Fondation MTN, Jean-Claude Akogbéto et les amis de la Fondation poursuivent leur périple à l’endroit des personnes vulnérables en cette période de la pandémie du Coronavirus. Après l’ONG AHA, les personnes privées de liberté à travers l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB), le Centre des Petites sœurs des pauvres de Tokan à Abomey-Calavi, l’équipe de la Fondation s’est rendu dans la matinée de ce vendredi 12 juin 2020 au siège de l’ONG ‘’La Prunelle de Dieu’’ de Gbozounmè, commune d’Avrankou. Objectif, témoigner du soutien et de l’accompagnement du réseau de téléphonie mobile à cette ONG pour ses efforts à l’endroit des orphelins et enfants défavorisés qui y sont internés.

Très heureux d’accueillir la délégation de la Fondation MTN, le promoteur de l’ONG ‘’La Prunelle de Dieu’’, Bonou Boton Gilbert Georges, a témoigné de l’assistance régulière de la Fondation aux côtés des enfants de l’ONG. « Chaque année, nous avons l’opportunité de recevoir vos aides » a-t-il rappelé exprimant ses remerciements à la Fondation pour son soutien dans le cadre de la pandémie du Coronavirus. « La nature n’oublie personne. Les gestes de bienveillance sont toujours remboursés », a fait savoir le promoteur après avoir prié pour la Fondation MTN et ses amis.

« C’est une joie et un plaisir pour moi de retrouver les traces de mes prédécesseurs », a fait savoir Jean-Claude Akogbéto, directeur de la Fondation MTN observant les actions précédentes de la Fondation au sein de l’ONG. A travers un petit commentaire sur la dénomination : ‘’La Prunelle de Dieu’’ de l’ONG, il a précisé que « les enfants sont la prunelle de Dieu ». « Dieu aime les enfants et insiste en disant que tout ce qu’on fait aux enfants, c’est à lui directement qu’on le fait », a ajouté le directeur de la Fondation MTN fier de la visite de ce vendredi. A l’en croire, la pandémie de la Covid-19 a fragilisé « les couches déjà fragiles ». Pour accompagner les mesures de prévention, la Fondation en dehors des dispositifs de lavage de mains, de gel hydro alcooliques, les masques de protection, etc, a apporté des vivres aux enfants de l’ONG. De quoi leur permettre de sentir la présence de la Fondation MTN à leurs côtés, a expliqué Jean-Claude Akogbéto. Il a pour finir, promis revenir une autre fois pour des actions de la Fondation et des amis de la Fondation.

Le porte-parole des enfants, Loko Victor, élève en classe de 2nde, au nom de ses camarades, a exprimé sa gratitude à la Fondation MTN pour le don offert. « Ce que MTN nous fait chaque année, c’est beaucoup », a-t-il témoigné. Loko Victor a ensuite prié « l’Eternel Dieu des armées, celui qui donne et qui récompense », de bénir et de récompenser la Fondation MTN et ses amis.

Il faut souligner que l’ONG ‘’La Prunelle de Dieu’’ est un centre de prise en charge gratuite des orphelins et enfants défavorisés. Les classes ouvertes sont, le CI jusqu’en 2nde.

Composition du don

Le don offert est composé de :

750 masques de protection ;

02 bidons de 25 litres d’huile ;

10 unités de gel hydro alcoolique ;

02 dispositifs de lavage de mains ;

des sacs de mais,

du sucre ;

des sacs de riz ;

des pâtes alimentaires ;

des boites de sardine ;

du lait en poudre.

