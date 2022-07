MCA-Bénin II offre 194 millions F d’équipements à la SBEE

Un important lot d’équipements de protection individuelle d’un montant de 300.000 Dollars US soit environ 194 millions de FCFA a été offert à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) par le Millenium Challenge Compact 2.

Prenant en compte le fait que le personnel d’exécution de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) évolue dans un environnement objet de risques importants voire mortels, le MCA-Bénin a mis à leur disposition un important lot d’équipements de protection individuelle. C’est à travers une cérémonie de remise organisée au magasin central d’Akpakpa en présence du Directeur résident par intérim, Christopher Davis, du Coordonnateur National Gabriel Degbegni, du Directeur des Opérations, Joël Akowanou, du Chef projet Poste et Dispatching, Oswald Acclassato ; de la Secrétaire Générale de la SBEE, Edwige Adohinzin Hountondji représentant le Dg de la SBEE ; de René Sotomey, Chef Département Exploitation représentant le Directeur Technique et plusieurs autres responsables techniques de la SBEE.

D’un montant de 300.000 Dollars soit cent quatre-vingt-quatorze millions (194 000 000) F CFA, les équipements offerts sont constitués de Combinaisons ignifugées avec protection contre l’arc électrique ; Lampes frontales ; Paires de chaussures de sécurité de différentes tailles ; paires de gants isolants ; Casques électricien avec visières intégrale et jugulaires ; Lunettes de protection ; Ensembles d’Harnais et de sécurité ; Cravates d’encrage ; Dispositif antichute et de Kit d’évacuation manuelle.

Pour Christopher Davis, Directeur résident par intérim du MCA-Bénin 2, ce dispositif permettra à la SBEE de renforcer son système de gestion de la santé et sécurité au travail, afin de pouvoir être à la hauteur des attentes du programme MCA 2 et de garantir la sécurité à ses braves travailleurs.

Les équipements permettront « l’intervention en toute sécurité des agents sur les ouvrages électriques de la SBEE », a ajouté Gabriel Degbegni, Coordonnateur National du MCA-Bénin 2.

Le don s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Compact 2 du MCA dont l’un est la promotion de la Santé et de la Sécurité au travail.

M. MENSAH

25 juillet 2022 par ,