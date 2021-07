Lycées et métiers de formation professionnelle ouverts à la rentrée

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a rendu publique pour le compte de l’année scolaire 2021-2022 la liste des établissements, les spécialités et les conditions d’admission pour la formation professionnelle.

Pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) ou la formation au Diplôme de Technicien aux Métiers (DTM) ou au Baccalauréat Technologique ou encore aux diplômes d’Etat de l’EFMS, plusieurs établissements publics sont ouverts au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Entre autres spécialités prévues, il y a la formation aux métiers du Bâtiment, la Mécanique Automobile, la Menuiserie, la Plomberie, Froid et Climatisation, l’Electricité, la Mécanique générale, Hôtellerie Restauration, Economie Familiale et Sociale, etc.

Le candidat qui veut se faire former dans l’une de ces spécialités doit « être titulaire du CEP et avoir fait au moins la classe de 4ème ». La formation permet d’accéder au Certificat professionnelle (CAP).

Les lycées tels que Lycée Technique et Professionnel Coulibaly de Cotonou, Lycée Technique et Professionnel de Kpondéhou, Lycée Technique et Professionnel de Porto-Novo, Lycée Technique et Professionnel de Ouidah, Lycée Technique et Professionnel de Pobè, Lycée Technique et Professionnel d’Ina, Lycée Technique et Professionnel de Natitingou, Lycée Technique et Professionnel d’Economie Familiale et Sociale d’Akassato sont les établissements publics de formation professionnelle ouverts dans ce cadre.

Les titulaires du CAP ou BEPC ont la possibilité de s’inscrire à la formation aux métiers du Bâtiments et Travaux Publics (BTP), Construction Mécanique, Informatique, Eau et Assainissement, Producteur Multimédia, Développeur d’Application Web et Mobile, Technicien en Electronique Appliquée, Métiers de la Mode et du Vêtement, et autres.

Aux lycées mentionnés, viennent s’ajouter le Lycée Technique et Professionnel de Tchaourou, l’Ecole de Formation Médico-Sociale (EFMS) de Parakou et de Djougou.

LISTE COMPLETE DES SPECIALITES DE FORMATION ET CONDITION













