Liste des 131 agents administratifs et techniques affectés

Par décision 0530 en date du 09 août 2022, le directeur général des douanes Alain Hinkati a procédé à l’affectation du personnel, administratif et technique. Il y a des affectations au niveau du cabinet du directeur général ; de la Direction des systèmes d’information ; de la Direction des opérations douanières ; au Bureau des statistiques, de la comptabilité et de la centralisation du recouvrement des recettes douanières ; de la Direction des ressources humaines et autres.

