Les unités de surveillance dotées de motos

L’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABGIEF) a fait don, ce mardi 07 décembre 2021, de matériels roulants aux unités de surveillance des zones frontalières. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou.

Remédier aux difficultés d’accès aux zones frontalières et à la résistance de la pression sécuritaire dans les espaces frontaliers, c’est l’objectif du don de l’ABGIEF. Les motos remises à l’armée et à la police permettront aux différentes unités, d’être facilement mobiles et d’accéder aux zones difficiles d’accès aux véhicules.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rappelé au cours de la cérémonie de remise, la nécessité de collaboration entre les populations et les forces de sécurité.

F. A. A.

8 décembre 2021 par