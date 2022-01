Le CA kidnappé recherché vers le Nigéria

Le maire de Nikki Joseph Lafia a confirmé l’enlèvement du Chef d’Arrondissement (CA) de Nikki. Il a donné des précisions sur Urban Fm.

Moussa Bah Séro Kèssè, Chef d’Arrondissement de Nikki centre a été bel et bien kidnappé « très tôt entre 1 heure du matin et 2 heures » ce lundi 17 janvier 2022, a confirmé le maire de Nikki Joseph Lafia sur Urban Fm. « Il (le Chef d’Arrondissement Moussa Bah Séro Kèssè, Ndlr) est commerçant de produits vivriers alors qu’il avait (…) fait un déchargement jusqu’à 1h30 du matin (…), il est rentré vers 1h30, c’est alors dans sa cour qu’il a été attaqué par quatre (04) individus armés jusqu’aux dents. (…) Les quatre individus ont fait des coups de sommation. J’ai pu voir quatre douilles d’AKM sur sa cour et il a été emporté. Donc ils ont pris la direction de Nikki. Il était sur une des motos que nous lui avons remise au niveau de la mairie. Les individus ont bien garé la moto devant sa porte et sont partis avec notre CA. Les individus sont venus sur des motos. Ils étaient quatre mais il y a un qui s’exprimait correctement en langue Baatonou », a indiqué le maire pour rappeler les circonstances de l’enlèvement.

La grande sœur du CA a été témoin de l’enlèvement. « C’est sa grande sœur qui a assisté à l’enlèvement parce que comme elle a entendu des bruits elle a ouvert la porte et elle a vécu la scène en direct. Mais elle n’a pu identifier un des quatre kidnappeurs parce que les gens tiraient déjà des coups de feu en l’air donc elle a dû se cacher quelque part pour observer ce qui s’est passé », a expliqué le maire Joseph Lafia, joint au téléphone lundi 17 janvier 2022 par Urban Fm. Selon les explications du maire, ce ne sont pas les agents de police qui sont venus chercher le CA à son domicile, même si celui-ci devrait répondre à une audience au tribunal de Parakou ce lundi.

La police a ouvert une enquête et les services de sécurité et d’informations de la mairie de Nikki sont en alerte pour retrouver Moussa Bah Séro Kèssè. « (…) étant une commune frontalière, la mairie aussi a ses dispositifs de sécurité, d’informations que nous sommes en train de mettre en alerte. A l’heure où je vous parle, je suis déjà dans le Nigéria en train d’activer les éléments d’information (...) », a précisé le maire de Nikki.

Pour l’instant, l’enlèvement du CA n’est pas encore revendiqué.

Les forces de sécurité frontalières sont aussi en état d’alerte.

M. M.

