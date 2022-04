Les rangers appuyés avec 330 millions FCFA

Préoccupés par les défis sécuritaires au niveau des Parcs Nationaux du Nord Bénin, la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) a accordé, le 26 avril 2022, une subvention de 500 mille euros environ 330 millions de FCFA pour la protection de l’intégrité physique des rangers.

Les attaques enregistrées dans les Parcs Nationaux ne laissent indifférents, ni l’Etat, ni les partenaires engagés dans la conservation de la biodiversité. La Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) ouvre la voie avec un montant de 500 mille euros soit environ 330 millions de FCFA. La convention de subvention a été signée le 26 avril 2022 à Cotonou par Alfred Koffi ALLOGNINOUWA, Directeur Exécutif de la FSOA et Hugues AKPONA, Directeur Général du W-Arly-Pendjari pour African Parks Network, en présence de Jeanne Adanbiokou AKAKPO, directrice de Cabinet du ministre du Cadre de vie et du Développement Durable.

« La FSOA s’est rapidement engagée à offrir un soutien significatif et concret pour protéger l’intégrité physique des rangers, face aux périls des individus armés non identifiés et les prévenir contre les engins explosifs improvisés », a expliqué Alfred Koffi ALLOGNINOUWA.

En réalité, les rangers exercent une mission complexe dans des conditions très difficiles. Leurs patrouilles durent plusieurs jours dans un environnement hostile où ils doivent affronter la nature, mais bien plus, désormais, des groupes armés et déterminés. Il y a de quoi faire bénéficier à ces jeunes issus, pour la plupart, des communautés riveraines aux réserves naturelles, d’une protection active.

La cagnotte offerte servira à acquérir des gilets et casques pare-balles, des lunettes de vision nocturne, des drones détecteurs de mines, des kits du démineur, etc.

Hugues Akpona a tenu à remercier la fondation pour ses appuis permanents à la conservation de la biodiversité du complexe écologique W-Arly-Pendjari (WAP). « Cet engagement pour nous est primordial dans le contexte sécuritaire actuel dans lequel nous jouons tous la survie du complexe W-Arly-Pendjari et par conséquent la durabilité de la conservation de la biodiversité en Afrique de l’Ouest. Nous vous en savons gré et vous exprimons nos gratitudes », a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, Jeanne Adanbiokou AKAKPO a reconnu aussi la fructueuse collaboration entre le MCVDD et la FSOA. Cette dernière « a su apporter des réponses à des situations qui préoccupaient le gouvernement. En témoigne le don exceptionnel de ce jour d’une enveloppe de 500 mille euros soit environ 330 millions de FCFA au profit du gestionnaire délégué des Aires Protégées », a-t-elle martelé.

La signature de cette convention de subvention a eu pour cadre la cérémonie officielle de passation de charges entre Roger DAH-ACHINANON (Président sortant) et Servais ADJOVI Président (entrant) du Conseil d’Administration élu au terme de la 26e session du CA, ce 26 avril 2022.

La FSOA, ce mécanisme de financement durable mis en place pour préserver l’exceptionnel capital naturel et humain des réserves de biosphères transfrontalières du complexe WAP aux confins du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, a accompli un sacré bout de chemin depuis sa création, et sa régionalisation à l’échelle des trois pays partageant le WAP est devenue une réalité.



Juliette MITONHOUN

28 avril 2022 par