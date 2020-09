Les recrues présentées au drapeau

La cérémonie de présentation au drapeau et de remise de fourragères aux recrues militaires et agents de police de la promotion 2019 a lieu ce vendredi 11 septembre 2020 au centre de formation militaire de Bembèrèkè (CFMB).

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia, et son collègue en charge de la défense nationale, Armand Nouwatin. Plusieurs autres personnalités dont le chef d’Etat-Major Général des Armée, le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, ont marqué la cérémonie de leur présence.

Outre ces recrues présentées au drapeau national ce vendredi, le gouvernement soucieux de renforcer les effectifs des forces de sécurité publique, a lancé en août dernier, le recrutement de 500 jeunes. De quoi renforcer la sécurité dans le pays et lutter contre l’insécurité.

F. A. A.

11 septembre 2020 par