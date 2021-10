Les moulins à maïs augmentent les tarifs

Il faut prévoir désormais 25 F de plus pour moudre son céréale dans les moulins à maïs de Cotonou. Les prix ont augmenté depuis lundi 25 octobre 2021.

L’association des meuniers vient de procéder à l’augmentation du prix de ses prestations.

« La prestation a augmenté de 25 f, maïs sec. Avant, c’était à 50 f, maintenant, c’est à 75 f. Cette augmentation, c’est à cause de l’énergie électrique. Le courant électrique a augmenté de prix. La dent aussi, c’était entre 7000 et 8000 f avant. Aujourd’hui, c’est à 12000 f. Tout est cher dans le secteur du meunier », a expliqué Arnaud Tokplonou, secrétaire général de l’association des meuniers au micro de Frissons radio.

La mesure est effective au quartier Fidjrossè et sera progressivement étendue à tous les autres moulins de la ville de Cotonou, a précisé le secrétaire général de l’association des meuniers.

27 octobre 2021 par