Les meilleurs footballeurs qui jouent dans la composition de l’équipe nationale du Congo

Parmi les joueurs de football de provenance congolaise qui font partie de l’équipe nationale du Congo, il est impossible d’ignorer Prince Ibara, Thievy Bifouma et Prince Oniangue. Les fans peuvent utiliser le bookmaker de confiance est 1xBet afin de parier sur les rencontres auxquelles ils prennent part.

En parlant des faits principaux à propos des footballeurs congolais, il est important de souligner que :

Prince Ibara est né en 1996 et depuis 2016 il occupe le poste d’attaquant dans la composition de l’équipe nationale du Congo ;

Thievy Bifouma est né en 1992 et depuis 2014 il occupe le poste d’attaquant dans la composition de l’équipe nationale congolaise ;

Prince Oniangue est né en 1988 et depuis 2008 il occupe le poste de milieu de terrain dans la composition de l’équipe nationale du Congo.

Pour les fans de foot 1xBet est le bookmaker de confiance qui permet de parier sur toutes les rencontres avec la participation de ces joueurs congolais.

Dans quels clubs ont-ils joué pendant leur carrière professionnelle ?

Prince Ibara a débuté en 2014 avec ASCNFF. En 2015 il a rejoint l’AS Pélican. En utilisant le site 1xbet.cd/fr/line/ les fans de football peuvent mettre les paris avec les meilleures côtes sur les rencontres auxquelles il prend part. Pendant 2015-2017 il a joué pour CA Bizertin. Il a aussi joué pour :

Al-Wakrah pendant 2017-18 ;

USM Alger pendant 2018-19 ;

Beerschot pendant 2019-21.

Depuis 2021 il joue pour Bangalore.

L’autre footballeur célèbre Prince Oniangue a débuté avec Rennes en 2008. En 2010 il a rejoint Visites. En 2013 il a changé de club pour Reims. Pendant 2016-2018 il faisait partie du club Les Vagabonds de Wolverhampton. Depuis 2018 il joue pour Caen. Les rencontres avec la participation de ces clubs sont disponibles sur 1xBet pour des paris en ligne.

Les particularités de la carrière de foot de Thievy Bifouma

En parlant de ce Congolais, il est nécessaire de souligner qu’il a débuté en 2010 dans la composition du club Espanyol B. Les fans peuvent télécharger 1xBet app pour placer les meilleurs paris sur les rencontres avec la participation des clubs pour lesquels il a joué. Parmi les autres clubs de foot dont Thievy Bifouma faisait partie il est important de nommer les suivants :

Bastia pendant 2016-2017 ;

Osmanlispor en 2017 ;

Sivasspor pendant 2017-2018 ;

Ankaragücü pendant 2018-2019 ;

Yeni Malatyaspor pendant 2019-2020.

Depuis 2020 il fait partie du club chinois Shenzhen. En 2021 il a été prêté pour Heilongjiang Ice City. Il est facile de parier sur les matchs avec la participation de ces clubs en téléchargeant l’app 1xBet sur le smartphone.

15 juin 2022 par