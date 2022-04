Les leviers majeurs pour relever l’agriculture béninoise (G.DOSSOUHOUI)

La campagne agricole 2022-2023 a été officiellement lancée, jeudi 28 avril 2022, à l’Université d’Aplahoué, département du Couffo. Occasion pour le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui de mobiliser les acteurs autour de leviers majeurs visant l’essor de l’agriculture béninoise.

« Agir efficacement sur les leviers majeurs de l’agriculture béninoise pour relever les défis de la campagne 2022-2023 ». C’est sous ce thème qu’a été lancée la campagne agricole 2022-2023, jeudi 28 avril 2022, à Aplahoué dans le département du Couffo. C’est en présence du préfet du Couffo, Christophe Mégbédji ; le Maire d’Aplahoué Maxime Allossohoun et du Vice-président de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin Athanase Aguiar.

A l’occasion du lancement, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui a fait savoir que le gouvernement du président Talon est dans la dynamique d’accroître les productions halieutiques, animales et végétales et de faire de agriculture béninoise une source d’emplois et de richesses. Pour gagner le pari d’une campagne réussie, les acteurs doivent conjuguer leurs efforts autour de leviers majeurs. Ces leviers sont, entre autres, la mise en place du « programme national de développement des plantations et de grandes cultures reposant sur un aménagement de 500.000 ha pour une agriculture d’envergure devant servir de socle au développement d’une véritable agro-industrie nationale ; l’accélération de la mécanisation agricole par la formation sur place d’ouvriers spécialisés à l’assemblage, la facilitation de l’accès des producteurs aux engins, le service après-vente ; la promotion des techniques et pratiques culturales résilientes au changement climatique ; la mise en place d’un programme de développement de l’élevage dont l’objectif à l’horizon 2026 est de limiter les importations des produits animaux et de porter la couverture des besoins en viande, lait et œufs de table respectivement à 70%, 55% et 95% ; la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux des ruminants au Bénin ; la poursuite de l’assainissement des plans d’eau par leur dragage pour favoriser une meilleure reproduction des espèces halieutiques ; la mise en place d’un programme de développement de la pêche et de l’aquaculture dont l’objectif pour 2026 sera de porter le taux de couverture des besoins par la production nationale de 42% à 60 %, soit une production de 135.000 tonnes dont 40.000 tonnes pour l’aquaculture », selon le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui. « Tels des chantiers, c’est autour des leviers majeurs qu’il nous faut retrousser les manches pour le salut de notre agriculture. Je suis persuadé qu’en conjuguant tous nos efforts, nous allons gagner ensemble le pari d’une campagne apaisée et d’avance réussie », a exhorté le ministre.

M. M.

29 avril 2022 par ,