Les grandes décisions du 22 septembre

Le conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours du conclave des membres du gouvernement.

Les décrets portant Création, composition et fonctionnement du Comité de consultation portuaire et du Comité de pilotage de la réforme ; nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ; nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (ANECSMO) ont été adoptés en conseil des ministres le mercredi 22 septembre 2021.

Il a été procédé également à la rétrogradation du magistrat Eric Marcel AHEHEHINNOU.

Au titre des communications, il a été procédé à l’Homologation des prix de cession des intrants et d’achat de coton graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2021-2022 ; à l’Autorisation de mise en place d’un système d’information portuaire au port de Cotonou .

Les nominations suivantes ont été prononcées : à la présidence de la République Directeur général de l’Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information, Monsieur Jérôme Ouanilo MEDEGAN FAGLA et au ministère de l’Economie et des Finances, Directeur général des Douanes et Droits indirects Monsieur Alain HINKATI ; Conseiller technique Monsieur Charles Inoussa SACCA BOCCO.

M. M.

22 septembre 2021 par