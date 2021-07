Les grandes décisions du conseil des ministres du 14 juillet

Plusieurs décisions ont été prises au conseil des ministres de ce mercredi 14 juillet 2021.

Plusieurs décrets ont été pris ce mercredi en conseil des ministres. Le décret portant statuts particuliers des enseignants du Supérieur et statut-type des universités publiques du Bénin ; le décret portant approbation du plan national de fréquences radioélectriques en République du Bénin ; le décret portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national d’orientation et de suivi du secteur agricole ont été adoptés lors du conseil des ministres du mercredi 14 juillet 2021.

Il a été procédé également à la Nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence de Développement de l’Enseignement technique (ADET) ; à l’Approbation des statuts de l’Agence nationale des Transports terrestres, à la Nomination au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Selon les communications présentées au Conseil, il sera procédé au recensement complémentaire des artisans en vue de l’élaboration d’un registre biométrique des métiers ; à la Mise en place d’un programme spécial d’immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé et au Renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l’année 2021.

Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères.

M. M.

14 juillet 2021 par