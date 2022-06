Les étoiles de provenance tunisienne dans le monde du football : qui sont-elles ?

Parmi les footballeurs d’origine de Tunisie qui sont connus dans le monde du football, il est impossible d’ignorer Hannibal Mejbri, Seifeddine Jaziri ainsi que Mohamed Dräger. Les fans peuvent fais paris sportif Tunisie - 1xBet sur les rencontres auxquelles ces joueurs de football prennent part.

En parlant des faits principaux à propos de ces joueurs de football, il est important de souligner que :

Hannibal Mejbri est né en 2003 et depuis 2021 il joue en tant que milieu de terrain dans la composition de l’équipe anglaise Manchester United ;

Seifeddine Jaziri est né en 1993 et depuis 2021 il joue en tant qu’attaquant dans la composition de l’équipe égyptienne Zamalek ;

Mohamed Dräger est né en 1996 et depuis 2021 il joue en tant que défenseur dans la composition de l’équipe anglaise Forêt de Nottingham.



Quelques faits de la carrière des joueurs de football tunisiens populaires

Hannibal Mejbri a débuté en 2021 dans la composition de l'équipe anglaise Manchester United. En 2021 il a commencé sa carrière internationale dans l'équipe de Tunisie.

L'autre footballeur tunisien célèbre Mohamed Dräger a débuté en 2015 avec SC Fribourg II. En 2017 il a rejoint SC Fribourg. En 2020 il a changé de club pour l'Olympiacos. Depuis 2021 il fait partie du club Forêt de Nottingham. En 2022 il a été prêté pour Lucerne.

Seifeddine Jaziri : les particularités de la carrière professionnelle du Tunisien

En ce qui concerne la carrière de football de ce joueur, il est important de noter qu'il a débuté en 2011 dans la composition du Club Africain. Ici il a joué pendant six ans jusqu'en 2017.

Parmi les autres clubs de football pour lesquels il a joué au cours de sa carrière professionnelle, il est nécessaire d’indiquer les suivants :

CS Hammam-Lif pendant 2013-14 en tant que joueur prêté ;

US Ben Guerdans en 2017 en tant que joueur prêté ;

Tanta pendant 2017-18 ;

Stade Gabésien pendant 2018-19 ;

Al Mokawloon Al Arab pendant 2019-21.

Depuis 2021 il est devenu membre de la composition de l'équipe égyptienne Zamalek.

