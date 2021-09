Les doléances de Yayi à Talon

L’ancien président de la République, Boni Yayi a été reçu ce mercredi 22 septembre 2021 par le chef de l’État Patrice Talon. Au terme de la rencontre, l’ex président a formulé quelques doléances à son successeur.

La libération des détenus politiques (Joël Aïvo, Reckya Madougou, et autres) et le retour au pays des "exilés politiques" (Léhady Soglo, Sébastien Ajavon, Komi Koutché et autres). C’est la demande que l’ancien chef d’État a adressé à Patrice Talon ce mercredi. « Moi je demande, et c’est lui qui décide », a souligné Boni Yayi.

