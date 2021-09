Les clubs béninois recalés des compétitions de la Caf

Les phases préliminaires à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (Caf) n’ont pas été conluantes pour les deux clubs béninois engagés dans la compétition.

Les Buffles Fc, club vice-champion du Bénin et l’équipe des Forces Armées Royales (Far) du Maroc se sont neutralisés (0-0), samedi 18 septembre 2021, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre du match retour des tours préliminaires à la Coupe Caf.

Battus au match aller à Rabat sur le score de 3 buts à 1, les Buffles Fc sont éliminés.

Loto-popo Fc a perdu (2-0) face au Fc Nouadhibou, samedi 18 septembre 2021, à Nouakchott après un match nul (1-1) à Cotonou il y a une semaine.

Loto-popo Fc et Buffles Fc s’arrêtent ainsi aux tours préliminaires et ne pourront pas jouer les phases de groupe à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (Caf).

19 septembre 2021