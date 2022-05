Voici les axes routiers dont les sinistrés recevront une indemnisation

Les victimes des divers projets d’aménagement et de bitumage de routes recevront une indemnisation de l’État. Les comités départementaux interministériels d’évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d’alignement desdits projets ont présenté au gouvernement, mercredi 04 mai 2022, les conclusions de leurs travaux, en Conseil des ministres.

Les comités départementaux interministériels d’évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d’alignement des divers projets d’aménagement et de bitumage de routes, après le recensement puis l’évaluation des biens des propriétaires frappés d’alignement dans l’emprise des travaux, ont présenté les résultats de leurs travaux au gouvernement. C’est lors du Conseil des ministres du mercredi 04 mai 2022. Le Conseil a pris acte des comptes rendus et a instruit le ministre des infrastructures et des transports aux fins de l’indemnisation des sinistrés qui ont été dénombrés sur l’ensemble de ces projets.

Selon le Conseil des ministres, plusieurs axes routiers dans différents départements du Bénin sont concernés. Dans les départements du Zou et du Couffo, il s’agit des axes routiers : Toffo-Lalo, Lalo-Agbangnizoun-Abomey, Agnagna-RNIE4, Cana-Abomey, Abomey-Mougnon, Mougnon-CEG 2 Bohicon-Zakpo, CEG 2-Marché Bohicon et Actel Bohicon, Mougnon-Djidja, Zagnanado-Banamè-Paouignan, Covè-Banamè, Koguédé-ZaKpota. Dans les Départements de la Donga, de l’Atacora et de l’Alibori, les axes routiers : Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara sont concernés.

M. M.

4 mai 2022 par