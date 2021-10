Les autorités maliennes expulsent un représentant de la Cédéao

Les autorités maliennes ont déclaré lundi, persona non grata le représentant spécial de la Communaute économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) Hamidou Boli à cause des actes incompatibles avec son statut a rapporté l’AFP citant la télévision d’État du Mali.

Il a été souligné que le diplomate avait 72 heures pour quitter le pays. Le gouvernement malien ne précise pas pour quelles actions Hamida Boli est expulsé.

Depuis août 2020, le Mali a connu deux coups d’État militaires.

Après le premier, la Cédéao avait pris l’initiative de ramener le Mali à un régime civil. Suite à une série de consultations avec les autorités militaires, un compromis a été trouvé. Selon ce compromis, les élections présidentielles et législatives devaient avoir lieu au Mal, en février 2022, et toutes les institutions du pouvoir civil devaient être rétablies vers cette date. En échange, la Cédéao a abandonné sa politique de sanctions contre le Mali.

Cependant, ces derniers mois on voit des signes qui font supposer que des difficultés géopolitiques menacent de ralentir la transition au Mali.

