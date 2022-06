Les États-Unis aux côtés du Bénin pour renforcer la sécurité dans le Nord

Les États-Unis d’Amérique se préoccupent de la sécurité dans le Nord-Bénin. En juillet prochain, des exercices et des opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité béninoises sont prévus. Un vaste programme de trois ans, d’un coût global de 14 millions de dollars va démarrer à partir d’octobre 2022.



Discuter avec les autorités béninoises des efforts consentis ou en vue pour améliorer, et renforcer la sécurité au Bénin, et du rôle que les États-Unis peuvent également jouer dans ce sens aussi bien dans le domaine des équipements que celui de la formation, c’est l’objectif de la visite au Bénin du sous-secrétaire d’État aux affaires africaines des États-Unis. Mike Gonzalez au d’une rencontre avec la presse ce lundi 13 juin 2022 a évoqué quelques programmes que les États-Unis comptent développer pour aider le Bénin à assurer la sécurité au niveau de ses frontières dans le Nord. En juillet prochain, des exercices et des opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité du Bénin sont prévus.

En octobre 2022, un vaste programme de trois 03 ans, pour un montant de 14 millions de dollars sera lancé. Ce programme selon Mike Gonzalez vise à entraîner les forces de défense béninoises, plus particulièrement, celles des frontières dans le Nord-Bénin.

Le sous-secrétaire d’État aux affaires africaines des États-Unis achève sa visite ce mardi 14 juin 2022. Il a déjà rencontré le ministre des affaires étrangères et de la coopération. Avant de partir, il va rencontrer les acteurs politiques de l’opposition et ceux de la société civile.

