Les Etats-Unis Soutiennent un Projet de Production de 50 MW au Bénin

Avec l’appui des Etats-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC), ce lundi 4 juillet, le Ministre d’État chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, et le Ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou, ont signé pour le compte du Gouvernement de la République du Bénin les accords commerciaux avec le consortium GreenYellow/Egnon Consulting pour la construction, l’exploitation, l’entretien-maintenance et le transfert de quatre centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 50 MW.

Cette transaction est déterminante pour le Compact du MCC signé entre les Etats-Unis et le gouvernement du Benin en 2015 qui vise à attirer l’investissement des producteurs indépendants d’électricité (IPP) pour promouvoir le développement de l’énergie solaire au Bénin. Si la transaction aboutit, ces centrales seront connectées au réseau électrique national à Bohicon, Parakou, Djougou, et Natitingou, et l’énergie produite couvrira presque un tiers de la demande journalière en énergie électrique au Bénin.

Le MCC a appuyé plusieurs réformes dans le secteur d’énergie électrique depuis le début de son programme dont la mise en place d’un cadre d’intervention propice, adopté par le gouvernement du Bénin en 2019, pour encourager les promoteurs privés à investir dans la production de l’électricité. A travers un mécanisme de soutien au crédit, les Etats-Unis d’Amérique ont également facilité la transaction avec un financement de 11 millions de dollars US (environ 7 milliards de FCFA) pour le recrutement d’un conseiller en transaction IPP, la réalisation des études de conception et d’impact environnemental et social, ainsi que les paiements des compensations aux populations affectées pour permettre l’acquisition de 147 hectares de terres dans le respect des normes internationales.

Le bouclage financier est déjà en cours pour ladite transaction, la plus importante soutenue par le MCC à ce jour, et pour laquelle le consortium GreenYellow/Egnon Consulting aura également mobilisé des dizaines de millions de dollars US pour apporter sa contribution stratégique à l’intégration des énergies renouvelables dans le secteur électrique du Bénin.

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis qui œuvre pour la réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Créé en 2004, le MCC accorde des subventions et des aides limitées dans le temps aux pays qui répondent à des normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des droits démocratiques.

