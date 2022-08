Les compositions dans le cadre du concours d’entrée dans les lycées d’enseignement technique, session d’août 2022, auront lieu les lundi 29 et mardi 30 août 2022. Une note du directeur des Examens et Concours renseigne sur les centres de composition et la répartition des candidats selon les spécialités et options.

25 août 2022 par ,