Le gouvernement béninois a décidé ce mercredi en conseil des ministres de la mise en place d’un nouveau mode de règlement des factures de consommation d’eau potable et d’électricité des établissements scolaires publics.

Le paiement des factures d’eau portable et d’électricité est dorénavant confié aux collectivités territoriales s’agissant des écoles maternelles et primaires, puis aux chefs d’établissements pour ce qui est des établissements d’enseignement secondaire.

Selon le Conseil des ministres, « le nouveau mode de règlement desdites factures participe de la volonté du gouvernement de trouver une solution durable à l’approvisionnement en eau potable et à la fourniture d’énergie électrique des établissements scolaires ». Cela permettra « d’éviter des situations de défaut de paiement dont la conséquence est la résiliation des abonnements ou la suspension de la fourniture d’eau potable ou d’électricité ».

Pour ce nouveau mode de règlement, « la part des ressources réservées au paiement des factures d’électricité et d’eau dans la subvention de l’Etat allouée aux écoles sera désormais transférée aux communes qui en assureront la responsabilité ».

« En cas de défaut de paiement par une autorité communale malgré la mise à disposition des ressources, amputation sera faite sur les ressources du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC) allouées à cette commune », informe le Conseil des ministres.

En ce qui concerne l’enseignement secondaire, les ressources seront directement versées dans le compte des établissements scolaires. « Le non-paiement, par un chef d’établissement, malgré la mise à disposition de ressources, sera considéré comme un manque de performance », précise le compte rendu de la séance.

