Les 5 meilleurs aux Bac, Bepc et Cep récompensés au Bénin

La Fondation GANDAHO THIERRY annonce la tenue de la 2ème édition du PRIX D’EXCELLENCE GANDAHO destiné aux meilleurs bacheliers du Bénin. Contrairement à la 1ère édition qui a pris en compte les cinq meilleurs bacheliers qui ont eu la chance de découvrir la France, la 2ème édition non seulement prendra en compte les cinq meilleurs du Bénin aux examens du Bac, Bepc et du Cep. mais tout se déroulera au Bénin compte tenu de la pandémie du Corona virus qui sévit dans le monde a annoncé la fondation dans un communiqué rendu public jeudi 13 août 2020.

PRIX D’EXCELLENCE GANDAHO : ÉDITION 2020

COMMUNIQUÉ

La "Fondation GANDAHO Thierry" fidèle à son engagement de promouvoir l’excellence au Bénin, tient à porter à l’attention de l’opinion nationale et internationale, que la 2ème édition du "PRIX D’EXCELLENCE GANDAHO" , aura bel et bien lieu cette année. Bien que la crise sanitaire mondiale liée à l’infection de la Covid-19 ait eu à bouleverser les habitudes et même l’agenda mondiale, la "Fondation GANDAHO THIERRY’’ rassure de la tenue effective de cette édition et informe qu’elle récompensera cette année, *non seulement les 5 premiers au baccalauréat, mais aussi les cinq premiers aux examens du BEPC et du CEP 2020* . Notons que lors de l’élaboration de son plan d’action 2020, le conseil d’administration de la fondation a eu à choisir pour l’édition 2020, comme destination, les Etats Unis. En perspective, une grande visite touristique au pays de l’Oncle Sam avec à la clé, une visite guidée de la Maison Blanche.

Très admirative de la gouvernance actuelle du Bénin, la ```fondation GANDAHO THIERRY``` à travers ses différentes actions caritatives et sociales témoigne non seulement son approbation des différentes réformes opérées depuis avril 2016 ; mais aussi et surtout tout son apport contributif à la vision phare de son excellence Monsieur *Patrice Athanase Guillaume TALON* qui, tient à promouvoir l’excellence et la compétence en toute entreprise.

Des cadres excellents et bien formés, garantiront à la nation béninoise un avenir radieux.

Ainsi, les meilleurs aux différents examens nationaux de cette année 2020 seront dignement primés à la hauteur de leurs efforts afin de stimuler une saine émulation au sein de la communauté scolaire.

DIRCOM Fondation GANDAHO Thierry

