Les 25 ans de la BRVM et du DC/BR célébrés à Cotonou au Bénin

Les Structures Centrales du Marché Financier Régional de l’UEMOA, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), ont célébré leur 25ème anniversaire ce samedi 18 décembre 2021 à Cotonou (Bénin), leur ville de création.



Les célébrations de ce 25ème anniversaire ont été marquées par deux temps forts, une journée scientifique et une soirée de gala.

La journée scientifique tenue dans la matinée du samedi a été l’occasion d’échanges autour de deux panels. Dans un premier temps, le Panel Présidentiel sur le thème : « Les défis du financement des économies africaines. » a été animé par Monsieur Abdoulaye BIO-TCHANE, Ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale du Bénin en sa qualité de représentant du Président de la République du Bénin, Son Excellence Monsieur Patrice TALON. Au cours de ce Panel Présidentiel, le Ministre d’Etat BIO-TCHANE est revenu sur la vision qui a porté la création du Marché Financier Régional de l’UEMOA et sur les défis auxquels les premiers pionniers ont été confrontés. « Le Marché Financier Régional, jadis considéré par certains comme une vue de l’esprit, est aujourd’hui une réalité incontestable grâce à la fois, à l’abnégation et au travail d’une génération de jeunes ressortissants de l’Union qui ne peuvent qu’être fiers du chemin parcouru depuis 25 ans. » a déclaré Monsieur BIO-TCHANE.

Dans un second temps, le Panel de Haut Niveau sur le thème : « Bilan de l’évolution du Marché Financier Régional de l’UEMOA et attentes pour un meilleur financement à long terme des économies de l’Union. » a été animé par Messieurs Paul Koffi KOFFI, Commissaire chargé du Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique de la Commission de l’UEMOA ; Serge EKUE, Président de la BOAD ; Badanam PATOKI, Président du CREPMF et Parfait KOUASSI, Président des Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR. Ils ont notamment échangé sur la problématique de l’intégration des économies de l’UEMOA à travers une meilleure circulation des biens et services ; les réformes majeures menées pour le développement du marché ; la résilience des économies de l’UEMOA, la relance de ces économies post-covid, et enfin sur l’apport des Institutions Communautaires aux actions de la BRVM et du DC/BR en vue de l’amélioration du financement des économies de l’Union

La journée s’est achevée par un dîner de gala au cours duquel plusieurs personnalités et institutions se sont vu distinguer pour leur contribution à la création du Marché Financier Régional de l’UEMOA et à son développement.

1. Le Grand Prix de la Vision : Son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président de la République du Bénin.

2. LePrixdesPrécurseurs :

Monsieur Abdoulaye BIO-TCHANE, Ancien Directeur des Etudes de la BCEAO, en

charge du projet de création du Marché Financier Régional de l’UEMOA ;

- Monsieur Kokou GOZAN, Ancien Coordonnateur de la BRVM et du DC/BR, en charge du démarrage des activités.

3. LePrixdesFondateurs :

Monsieur Lamsey Alexis LOOKY (à titre posthume), premier Président des

Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR ;

Monsieur Tiémoko Yadé COULIBALY, deuxième Président des Conseils

d’Administration de la BRVM et du DC/BR.

4. Le Prix de l’Engagement et de la Performance : Dr Edoh Kossi AMENOUNVE,

Assistant du premier Président des Conseils d’Administration des deux Structures

Centrales du Marché et Directeur Général actuel de la BRVM et du DC/BR.

5. LePrixduPrécurseurinstitutionnel:LaBanqueOuestAfricainedeDéveloppement

(BOAD) ;

6. Le Prix de l’Emetteur Obligataire de référence : Le Trésor Public de Côte d’Ivoire ;

7. LePrixdelaSociétéCotée:LaSONATEL ;

8. LePrixdelaSociétédeGestionetd’Intermédiation(SGI):CGFBourse ;

9. Le Prix de la Société de Gestion des OPCVM : Société Générale Capital Asset

Management West Africa (Ex SOGESPAR) ;

10.Le Prix de la Fidélité et de la Loyauté (membres du personnel de la BRVM et du

DC/BR) :

Monsieur Abdelkader N’DIAYE ;

Monsieur Tiémoko SOULAMANE ;

Madame Jacqueline ATABUH Epouse CRINOT.

À PROPOS DE LA BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre, à part entière, de l’African Securities Exchanges Association (ASEA) et du World Federation of Exchanges (WFE).

À PROPOS DU DC/BR

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) est le Dépositaire Central des titres sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA. Il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières pour ses adhérents, la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des opérations en bourse ainsi que le paiement des évènements sur valeur. En tant que membre à part entière de l’Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA.

22 décembre 2021 par