Le vice-président Diagana en visite à Cotonou

Le vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale est en visite officielle à Cotonou. Il a foulé le sol béninois ce dimanche 31 octobre 2021.

Ousmane Diagana est à Cotonou dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Banque Mondiale et le Bénin. Le représentant de l’institution de Bretton Woods va échanger avec le chef de l’État Patrice Talon ce lundi 1er novembre. Il est également prévu des entretiens avec plusieurs autorités notamment le ministre d’État chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni, celui du cadre de vie et du développement durable José Tonato et autres.

Mardi 02 novembre 2021, le vice-président de la Banque Mondiale tiendra une séance de travail avec la société civile, le secteur privé et les observateurs de la vie politique. Il échangera avec les membres du Conseil National de l’Education. Ousmane Diagana va aussi rencontrer le personnel de la Banque Mondiale au Bénin.

Le Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale était à Lomé (Togo) la semaine dernière.

A.A.A

1er novembre 2021 par