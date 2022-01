Le responsable de l’église Azraël et d’autres individus recherchés

Samedi noir à Monkpa (Savalou) après les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité et les fidèles de l’église Azraël la lumière de Awian Kpodékon.

Le bilan est lourd. Au moins huit morts dont deux policiers. Parmi les blessés graves hospitalisés, il y a le directeur départemental de la police républicaine adjoint.

L’incident a été créé par des extrémistes de l’église Azraël qui prophétisaient la fin imminente du monde.

La goutte d’eau qui a fait débordé le vase est l’opération de vandalisme qu’ils auraient mené dans les champs d’autrui. L’affrontement qui s’en est suivi avec la population a fait intervenir les forces de sécurité. Ces dernières sont alors devenues la cible des extrémistes qui ont attaqué le commissariat de police de l’arrondissement. Deux agents de la police ont été enlevés et tués et un haut responsable grièvement blessé.

Le bilan dans la mi-journée fait état d’au moins huit morts dont deux agents de sécurité.

Selon la version d’un autre témoin, il y avait un précédent depuis vendredi dernier lorsque des membres de la secte ont attaqué une femme enceinte et saisi son téléphone portable. Sur la plainte du père de la victime, la police a arrêté quatre fidèles de l’église Azraël. Et tôt ce samedi matin, le commissaire principal et l’un de ses éléments se sont dépêchés sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Mais ils auraient été attaqués et tués. Après ce forfait, les agresseurs ont attaqué le commissariat de police en ouvrant le feu sur les agents.

La police a déjà interpellé plusieurs agresseurs présumés. D’autres sont en fuite dont les dirigeants de la secte.

Plusieurs chefs d’accusation pèsent sur le responsable de l’église Azraël la lumière Awian Kpodékon et ses collaborateurs.

Les forces de défense et de sécurité sont déployées en renfort à Monkpa et dans d’autres localités de la commune de Savalou.



29 janvier 2022 par