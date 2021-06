Le réseau des parlementaires pour les TIC au cabinet de Aurelie A. Soulé Zoumarou

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurelie Adam Soulé Zoumarou a reçu en audience ce mardi 29 juin 2021 à son cabinet, les responsables du Réseau des parlementaires béninois pour les TIC et le numérique, en présence du Secrétaire général adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Les échanges ont porté sur la présentation du réseau, ses approches, ses ambitions et les convergences interinstitutionnelles nécessaires pour permettre aux parlementaires et au peuple béninois de tirer profit de la révolution numérique en cours dans le pays.

Avec un effectif de 25 députés sur les 83 que compte l’Assemblée Nationale, le Réseau des parlementaires pour le numérique ambitionne de mobiliser diverses parties prenantes pour apporter des solutions durables aux préoccupations liées au numérique au Bénin. Selon son président, le député Valère Tchobo, les échanges de documents par voie électronique à l’Assemblée Nationale, le renforcement des capacités et la vulgarisation de la législation béninoise dans le domaine du numérique sont les principaux centres d’intérêts du Réseau. Son collègue Lucien Houngnibo, appelle à une convergence, notamment pour la poursuite des actions de vulgarisation du Code du numérique.

L’existence et l’approche de ce réseau suscitent l’admiration de la Ministre du Numérique et de la Digitalisation qui n’a pas manqué de saluer la démarche des députés. Aurelie Adam Soulé Zoumarou propose à ses hôtes, la définition conjointe d’un plan d’actions assorti d’échéances, en vue de combler les attentes dans le domaine du numérique.

Prenant part aux échanges, le Secrétaire général adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a souligné l’importance d’une convergence de vues entre acteurs publics, notamment le parlement et l’exécutif, pour le développement du numérique au Bénin. Il a, par ailleurs, souligné les progrès réalisés ces dernières années par le Bénin dans le domaine de la dématérialisation de l’administration publique. Ces avancées sont à l’actif du parlement et du gouvernement, a-t-il souligné.

Des questions liées à la cybersécurité, notamment le processus de ratification d’outils internationaux comme la Convention de Budapest et la Convention de Malabo, toutes deux relatives aux questions de cybersécurité étaient également au menu des échanges. Le Réseau des parlementaires béninois pour le numérique et les TIC et les cadres du Ministère du Numérique et de la Digitalisation entendent garder le contact pour des actions concertées.

