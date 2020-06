Le Benin lance les études pour raffinerie de pétrole

Le gouvernement veut construire une raffinerie de pétrole au Bénin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 03 juin 2020 tenu sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon a annoncé la contractualisation pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet avec un cabinet ayant une expérience avérée en la matière.

Le projet de construction d’une raffinerie au Bénin dans le cadre d’un partenariat public-privé naît de la volonté de l’Etat, « d’assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure de notre pays en produits pétroliers et de contribuer au ravitaillement de ceux de la sous-région », indique le compte rendu du conseil des ministres.

Pour la réalisation des études y afférentes, le gouvernement béninois a sollicité l’appui d’un cabinet ayant une expérience avérée en la matière. Le cabinet a pour mission d’analyser les perspectives du marché à l’horizon 2030, notamment les tendances principales de la demande et de l’offre de produits pétroliers raffinés ainsi que leurs impacts sur l’équilibre du marché.

Il sera aussi chargé de déterminer la faisabilité économique d’une telle raffinerie du point de vue de son dimensionnement et de ses conséquences sur le reste de la chaîne des valeurs du secteur pétrolier au Bénin.

