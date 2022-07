Le président Macron s’envole du pour la Guinée-Bissau

Au terme de sa visite de travail au Bénin, le président français Emmanuel Macron a quitté Cotonou dans la nuit de mercredi 27 juillet 2022 en direction de la Guinée Bissau, dernière étape de sa tournée africaine.

Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci et Romuald Wadagni, ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances ont accompagné, mercredi nuit, l’hôte du président Patrice Talon à l’aéroport cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Le président français est attendu en Guinée-Bissau, ce jeudi 28 juillet 2022.

Avant l’étape de Cotonou, le président Emmanuel Macron s’est rendu au Cameroun, première étape de son mini périple africain.

M. M.

28 juillet 2022 par ,